Rent-A-Girlfriend, è polemica per un artwork in AI pubblicato da Miyajima

Rent-a-Girlfriend si è affermato come una delle migliori romcom del mondo degli anime. Con la recente uscita della terza stagione, un manga di successo e persino un adattamento live-action, la serie continua a riscuotere successo, non solo nella sua terra nativa ma anche a livello globale.

Il creatore dietro questo fenomeno è Reiji Miyajima, apprezzato dai fan per il suo lavoro su Rent-A-Girlfriend e anche per essere costantemente attivo sui social. Tuttavia, il suo recente utilizzo dell'intelligenza artificiale ha scatenato un vivace dibattito online.

Il tutto è cominciato quando Miyajima ha condiviso su social media alcune illustrazioni di Chizuru Mizuhara, uno dei personaggi principali della serie. L'adorabile versione dell'eroina ha subito catturato l'attenzione dei fan, ma sono arrivati numerosi commenti negativi quando è emerso che l'artista non era il solo autore di tale artwork: "recentemente mi sono appassionato all'intelligenza artificiale, quindi ho insegnato all'algoritmo i miei disegni per creare un'illustrazione di Chizuru. È davvero adorabile", ha condiviso il mangaka.

L'inserimento dell'intelligenza artificiale nel processo creativo ha diviso gli utenti online. Mentre alcuni hanno apprezzato il risultato di questo disegno, che rifletteva lo stile distintivo di Miyajima, altri hanno sollevato dubbi e preoccupazioni riguardo all'uso dell'AI in un ambito tradizionalmente umano come l'arte.

Questo non è il primo caso di controversie legate all'AI nei manga e negli anime, ma non solo: in vari ambiti, dall'industria cinematografica a quella televisiva, l'intelligenza artificiale ha sollevato questioni riguardanti il copyright, l'autenticità e l'originalità. Anche se Miyajima ha sfruttato personalmente l'AI per creare questo artwork, i fan rimangono divisi e non privi di critiche nei confronti di questa nuova forma di creazione artistica.

