Rent-A-Girlfriend: quando debutterà la Stagione 3? L'uscita in un poster con Sumi

Tra gli anime più attesi del palinsesto estivo 2023 troviamo la Stagione 3 di Rent-A-Girlfriend. Il pubblico freme per scoprire cosa succederà nella vita amorosa di Kazuya Kinoshita, ma quando debutterà l'anime? La premiere di Rent-A-Girlfriend 3 è stata svelata attraverso un nuovo poster.

Sul sito ufficiale dell'adattamento animato del manga scritto e disegnato da Reiji Miyajima è stata pubblicata una nuova locandina promozionale che mette in luce una delle protagoniste della terza stagione. La nuova visual di Rent-A-Girlfriend 3 mette in luce Sumi Sakurasawa, ma ancora più importante rivela la premiere del progetto in cantiere presso lo studio d'animazione TMS Entertainment.

La terza stagione di Rent-A-Girlfriend debutterà il 7 luglio, mentre il poster mostra una timida Sumi seduta su una scalinata di un negozio di fiori. Che si tratti di un regalo per Kazuya? L'immagine è stata accompagnata inoltre da un messaggio della doppiatrice di Rie Takahashi. La voce di Sumi ha rivelato che la storia sarà commovente e manderà avanti le vicende personali e amorose dei protagonisti. Takahashi ha inoltre affermato che se la storia si è smossa anche nelle prime due stagioni, nella prossima la trama troverà un punto di svolta con i personaggi che si muoveranno per i propri scopi. Il messaggio della doppiatrice si conclude con un ringraziamento per il caloroso supporto degli spettatori e con un'ultima rivelazione, "gradualmente Sumi aiuterà Kazuya".