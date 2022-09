Rent-A-Girlfriend rinnovato per una terza stagione: ecco il trailer per l'anime romcom

Grande protagonista del palinsesto estivo 2022 di Crunchyroll, Rent-A-Girfriend Stagione 3 è giunto al termine con la messa in onda dell'episodio 12. Al termine della puntata, c'è stato però un annuncio che ha fatto esplodere di gioia i fan. L'anime proseguirà con una terza stagione.

È meglio che Kazuya metta da parte un bel po' di risparmi, poiché dovrà continuare a noleggiare la sua ragazza preferita anche in Rent-A-Girlfriend Stagione 3. L'annuncio è stato effettuato al termine della seconda stagione, con un breve teaser trailer in cui Chizuru Mizuhara, Mami-chan, Rika e Sumi danno il via libera ai lavori per la terza parte dell'anime.

La stagione 3 dell'anime è stata festeggiata da Reiji Miyajima, che sul suo Twitter ufficiale ha condiviso uno sketch celebrativo. Stando alle prime informazioni, ulteriori dettagli verranno condivisi dallo staff di produzione nel corso di un evento speciale programmato per il mese di marzo.

Rent-A-Girlfriend Stagione 2 ha fatto il suo debutto a luglio 2022, e con un annuncio così tanto ravvicinato, molto probabilmente l'anime tornerà nel corso della prossima stagione estiva. I dodici episodi della stagione 2 di Rent-A-Girlfriend adattano fino a circa il volume 14 della serie manga. La prossima stagione continuerà da quell'esatto momento. E voi, siete entusiasti per questo annuncio?