Rent-A-Girlfriend: Ruka è la protagonista del nuovo trailer della Stagione 2

Tra poco più di un mese, Rent-A-Girlfriend tornerà sugli schermi con una seconda stagione anime. Per ingannare l'attesa, i fan della serie tratta dal manga originale di Reiji Miyajima incontrano una delle ragazze a noleggio, Ruka Sarashina.

Di recente, è stato ufficialmente svelato che Rent-A-Girlfriend Stagione 2 debutterà a luglio. Per avvicinarci alla premiere, è stato inoltre pubblicato un trailer che punta i riflettori sul personaggio di Ruka, una delle quattro fidanzate che vedremo in azione.

Nel corso del filmato, possiamo vedere parte dei suoi appuntamenti con Kazuya Kinoshita. In questa seconda parte dell'anime, la ragazza in prova provocherà Kazuya dandogli un bacio sulla guancia e litigherà con Mami Nanami, altra pretendente del protagonista. Infine, la vedremo scoppiare in lacrime, quasi sicuramente per via dei dilemmi del suo cuore.

Oltre al teaser, lo staff dello studio d'animazione TMS Entertainment ha pubblicato una nuova locandina promozionale, sempre incentrata su Ruka. Nella visual in questione, vediamo la ragazza, con il suo iconico fiocco blu tra i capelli, offrire un pezzo di torta agli spettatori mentre si trova seduta in un cafè bar. A tal proposito, ecco le protagoniste di Rent-A-Girlfriend in outfit da maid. Secondo voi, chi tra le quattro ragazze conquisterà il cuore di Kazuya?