Rent-A-Girlfriend stagione 3: l'episodio 8 rimandato, c'è stato un problema

Le fidanzate in affitto di Rent-A-Girlfriend accompagnano gli spettatori da diverse stagioni. L'adattamento dell'omonima storia di Reiji Miyajima sta proseguendo senza scossoni particolari sia in ambito manga che in quello anime, con quest'ultimo che si è appena rinnovato nelle televisioni nipponiche e non solo con una terza stagione.

L'estate 2023 sarà a tema Rent-A-Girlfriend con i suoi 12 episodi. Iniziata nei primi giorni di luglio, la stagione è proseguita senza intoppi, fino ad ora. Kazuya ha continuato a uscire con le ragazze e ha tentato ancora una volta di avvicinarsi a Mizuhara, ma tutta questa storia ha subito un brusco stop imprevisto. C'è stato infatti un problema con la programmazione dello slot di Rent-A-Girlfriend stagione 3.

Come ha riportato l'account Anime News and Facts su Twitter, è stato confermato che l'episodio 8 di Rent-A-Girlfriend è stato rinviato. L'episodio, previsto per il 25 agosto 2023, è stato rinviato a causa dell'occupazione dello slot di trasmissione da un altro programma, che ha costretto la produzione a rinviare quindi di una settimana il tutto, anche sui servizi streaming. Pertanto, Rent-A-Girlfriend stagione 3 episodio 8 verrà trasmesso l'1 settembre 2023.

La serie è disponibile da luglio su Crunchyroll, dove sono presenti anche le precedenti stagioni di Rent-A-Girlfriend. Riuscirà Kazuya a riprendersi da questo stop e continuare il corteggiamento di Mizuhara mentre ha a che fare anche con altre pretendenti e ragazze di ogni tipo?