Rent-A-Girlfriend, svelato il numero di episodi della seconda stagione

Dopo due anni d'assenza, l'anime di Rent-A-Girlfriend è tornato in onda ieri in Giappone con il primo episodio della seconda stagione. In Italia la serie verrà resa disponibile in simulcast su Crunchyroll, che punta molto su quello che dovrebbe essere uno dei migliori prodotti della stagione estiva 2022.

Rent-A-Girlfriend 2 ha mantenuto lo stesso staff della prima stagione presso studio TMS Entertainment, che ebbe un gran successo con i primi 12 episodi tratti dal manga di Reiji Miyajima. L'autore ha creato una delle waifu più amate dalla community anime: Chizuyu Mizuhara, incoronata regina del web grazie ai numerosi cosplay di Rent-A-Girlfriend.

Dopo la messa in onda del primo episodio, TMS Entertainment ha svelato il numero totale di puntate della seconda stagione di Rent-A-Grilfriend. Come ampiamente pronosticabile, la serie ci accompagnerà per tutta l'estate, per un totale di 12 episodi.

In Rent-A-Girlfriend il protagonista Kazuya Kinoshita è un ventenne che, dopo essersi lasciato con la fidanzata, decide di affitarne una attraverso il servizio Diamond al prezzo di 5000 yen all'ora. Il ragazzo sceglie di prendere in prestito Chizuru Mizuhara, che poi scoprirà frequentare la sua stessa università e essere sua vicina di casa. Chizuru finisce per affezionarsi alla nonna di Kazuya, cominciando a mescolare la vita privata con il suo lavoro alla Diamond.

Rent-A-Girlfriend è senza dubbio uno degli anime da tenere d'occhio della stagione estiva 2022, oltre a Made In Abyss, Lycoris Recoil, Orient 2 e il nuovo prodotto di studio Science SARU Yurei Deco.