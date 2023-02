Rent-A-Girlfriend torna in estate: l'artwork di Miyajima per la Stagione 3 dell'anime

Al termine della trasmissione della Stagione 2 dell'anime, Rent-A-Girlfriend è stato rinnovato per una terza stagione. Ma quando esordirà la nuova parte della commedia romantica basata sul manga omonimo di Reiji Miyajima?

Il blocco di programmazione Super Animeism di MBS a grande sorpresa ha annunciato la finestra di uscita per la terza stagione della serie anime prodotta da TMS Entertainment. Rent-A-Girlfriend 3 debutterà nel mese di luglio 2023, a poco meno di un anno falla conclusione della stagione precedente.

L'annuncio della Stagione 3 dell'anime di Rent-A-Girlfriend è stato celebrato con un artwork rilasciato da Reiji Miyajima sul suo Twitter ufficiale. L'illustrazione inedita ritrae le protagoniste femminili della serie, Chizuru, Mami, Sumi e Ruka, e una nuova protagonista che debutterà nella stagione in questione. Quale tra queste dolci ragazze conquisterà il cuore del bonaccione Kazuya Kinoshita?

La terza stagione di Rent-A-Girlfriend prenderà il via dal tredicesimo volume della serie manga omonima. L'adattamento proseguirà le vicende dunque dal capitolo 104. La durata di Rent-A-Girlfriend 3 si dovrebbe aggirare sulle dodici puntate circa. Salutandovi vi ricordiamo che in precedenza il manga di Rent-A-Girlfriend era finito in una bufera mediatica e che invece le due precedenti stagioni della serie animata sono disponibili alla visione sul palinsesto streaming di Crunchyroll.