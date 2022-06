Rent-A-Girlfriend: trailer e sigle per la Stagione 2 dell'anime

Tra i grandi protagonisti del palinsesto anime della stagione estiva del 2022 ci sarà un atteso ritorno, quello di Rent-A-Girlfriend. In attesa dell'imminente debutto della Stagione 2, l'anime tratto dalla commedia di Reiji Miyajima torna a mettersi in mostra con un nuovo filmato promozionale.

Dal 1° luglio 2022, Rent-A-Girlfriend Stagione 2 debutterà sul catalogo di Crunchyroll insieme a tanti altri. Per i protagonisti Kinoshita Kazuya e Mizuhara Chizuyu questo è un ritorno molto atteso, poiché la prima stagione dell'anime debuttava ormai due anni fa, nel 2020.

Nel filmato promozionale di questa seconda parte della serie, vediamo un Kinoshita costantemente imbarazzato alle prese con le sue fidanzate a noleggio. Con quale tra le quattro ragazze svilupperà maggiormente il rapporto? Vi lasciamo all'ultimo PV di Rent-A-Girlfriend 2 su Chizuru.

La clip promozionale, che trovate nella parte alta dell'articolo, vengono presentate le sigle della seconda stagione. Ad eseguire l'apertura, "Himitsu Koi-Gokoro" (Secret Love Heart) è la band CHICO with Honeyworks, conosciuta per le sigle di Boruto: Naruto Next Generations. L'ending, "Ienai feat. asmi" (Unspeakable) è invece MIMiNARI.

Lo show si avvarrà del cast e dello staff protagonista della prima stagione, che ha avuto una corsa di dodici episodi. L'anime, è dunque in produzione ancora presso lo studio TMS Entertainment, che sta probabilmente sviluppando ulteriori 12 episodi.