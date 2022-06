Rent-A-Girlfriend: una visual prepara le quattro protagoniste alla Stagione 2

Tra poco più di una settimana, gli appassionati potranno applaudire il ritorno di una delle serie romcom più amate. In vista della premiere, lo staff di Rent-A-Girlfriend ha pubblicato una nuova key visual che prepara gli spettatori alla seconda stagione dell’adattamento anime.

Sulle emittenti televisive giapponesi e in simulcast su Crunchyroll, il primo luglio debutta Rent-A-Girlfriend Stagione 2. A due anni di distanza dal debutto dell’adattamento della serie di Reiji Miyajima, finalmente Mizuhara Chizuru e Kazuya Kinoshita potranno proseguire la loro relazione fittizia.

Con il debutto ormai alle porte, sulla pagina Twitter ufficiale del franchise è stata pubblicata una nuova locandina promozionale. Questa, che arriva dopo il trailer della seconda stagione di Rent-A-Girlfriend, mette in mostra le quattro protagoniste femminili della serie. Circondate da dei coloratissimi coriandoli che festeggiano l’imminente premiere, Chizuru, Mami, Ruka e Sumi sono già pronte a fare il loro ritorno in scena e a contendersi il cuore di Kinoshita.

In questa nuova stagione anime, che segue quella di debutto arrivata nell’estate del 2020 e composta da dodici puntate tutte disponibili su Crunchyroll, Kazuya dovrà farsi strada attraverso le complicate relazioni che si sono sviluppate in precedenza. Ciò significa che una volta per tutte dovrà decidere se continuare con le sue fidanzate a noleggio, oppure se scegliere una vera fidanzata.