Il report fiscale di Bandai conferma: ONE PIECE si avvicina a Dragon Ball

Il 2023 è stato un anno fondamentale per la crescita di franchise come Dragon Ball e ONE PIECE, grazie soprattutto anche alla popolarità raggiunta nel 2022 grazie ai due film, ma anche a nuovi progetti quali l’anime Daima, per ora solo presentato, e la serie live-action dell’opera di Oda, che ha ricevuto un’accoglienza straordinaria.

ONE PIECE da anni ormai ricopre una posizione inarrivabile in quanto a vendite e successo planetario. Definito il manga dei recordper aver superato la soglia dei 500 milioni di copie diffuse in tutto il mondo, il racconto di Eiichiro Oda ha portato sul mercato una quantità infinita di gadget e oggetti da collezione che ogni anno fanno registrare cifre astronomiche a Bandai Namco.

Ed è stata proprio l’azienda giapponese a dimostrare, attraverso i dati relativi al secondo trimestre dell’anno fiscale 2024, quando l’avventura di Luffy e dei Mugiwara sia vicina a sorpassare lo storico franchise di Dragon Ball. Nelle tabelle riportate in fondo alla pagina, condivise dall’utente @ArchedThunder sui social, si notano i franchise che fanno registrare più introiti all’azienda, e dopo Gundam, in prima posizione con ben 140 miliardi di yen previsti per la fine dell’anno fiscale, si trovano Dragon Ball e ONE PIECE, con rispettivamente 133 e 100 miliardi di yen.

Passando però ad analizzare dati più concreti, ed effettivi, nella prima metà dell’anno la differenza tra Dragon Ball e ONE PIECE è di “soli” 11 miliardi di yen, una crescita incredibile rispetto al divario di 30 miliardi dello scorso anno. Sembra, quindi, che Luffy sia pronto ad affrontare Goku in una battaglia dove potrebbe risultare il vincitore, grazie ai miliardi incassati costantemente attraverso merchandise e figure, due settori in cui ONE PIECE risulta più remunerativo di Dragon Ball, almeno per quanto riguarda gli oggetti ufficiali Bandai Namco.

Prima di salutarci, vi lasciamo alle ipotesi sulle capacità di Monkey D. Dragon.