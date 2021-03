Requiem of the Rose King è il nuovo anime di J.C. Staff: uscirà ad ottobre

Lo studio giapponese J.C. Staff ha annunciato il periodo di uscita dell'anime di Requiem of the Rose King, un drama romantico in salsa fantasy tratto dal manga shojo di Aya Kanno. Per J.C. Staff si tratta di un annuncio da record, visto che nel corso del 2021 farà uscire un totale di quattro film e dodici serie anime, di cui quattro solo ad aprile.

Al di là del folle numero di impegni presi dallo studio giapponese, l'arrivo dell'adattamento anime di Requiem of the Rose King farà sicuramente felici tantissimi appassionati di shojo, che più o meno nello stesso periodo potranno godersi anche The Duke of Death and His Maid, un'altra serie sentimentale molto attesa sempre curata da J.C. Staff, e l'attesissimo Date a Live IV.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che Requiem of the Rose King è tratto dall'omonimo manga di Aya Kanno, serializzato su Monthly Princess di Akita Shonen dal 4 ottobre del 2013 e tutt'ora in corso con 15 Volumi pubblicati. VIZ Media descrive così la trama: "Richard, l'ambizioso terzo figlio della Casa deli York, crede di essere stato maledetto dalla nascita e condannato all'eterna oscurità. Ma è davvero il destino a condurlo verso questo sentiero tortuoso? O sono le sue stesse convinzioni? Basato sull'opera teatrale "Riccardo III" di William Shakespeare, il dark fantasy di Aya Kanno è ambientato durante la Guerra delle due rose, e racconta l'ascesa di un Re tormentato, a metà tra due mondi, due classi e tra bene e male".

L'adattamento anime della serie uscirà questo autunno, e più precisamente nel mese di ottobre, secondo fonti ufficiose. Maggiori dettagli su cast, staff e numero di episodi saranno condivisi nei mesi a seguire.