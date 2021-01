Resident Evil: Infinite Darkness, tutte le novità svelate allo Showcase

Durante il Resident Evil Showcase, evento organizzato da Capcom che si è svolto in queste ore in live streaming, sono stati svelati succulenti dettagli su Resident Evil: Infinite Darkness, film animato basato sull'omonima serie videoludica che arriverà su Netflix nel corso del 2021.

Contrariamente a quanto venne svelato all'annuncio, Resident Evil: Infinite Dakness non sarà una miniserie, ma bensì un singolo film animato in 3D CGI. Protagonisti della pellicola saranno due dei volti più amati del franchise, ovvero Leon S. Kenney e Claire Redfield. Come rivelato dall'animation producer di Capcom, Hiroyuki Kobayashi, le vicende si svolgeranno alcuni anni dopo gli eventi di Resident Evil 4.

Il trailer presentato durante il Resident Evil Showcase vede Leon, in un elegantissimo abbigliamento, venire coinvolto nell'ennesima invasione zombie. Il film verrà rilasciato globalmente su Netflix, ma al momento non è ancora stata svelata una precisa data di uscita. Il 2021 segna il 25° anniversario del franchise e per celebrare l'occasione la pellicola dovrebbe essere pubblicata entro la fine dell'anno, accompagnando l'arrivo di Resident Evil Village, nuovo videogioco della saga. Stando ai primi dettagli, la trama di Resident Evil: Infinite Darkness potrebbe essere canonica. Resident Evil: Infinite Darkness è una delle novità più attese in arrivo su Netflix nel 2021.