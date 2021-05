Resident Evil Infinite Darkness: rivelato il cast di doppiatori e una key art

Quest'anno il franchise di Resident Evil viaggia tra vecchie e nuove conoscenze, tra l'uscita dell'ottava iterazione della serie regolare Resident Evil Village, e l'ormai confermata uscita della serie anime Infinite Darkness prodotta da Netflix, e in arrivo sulla piattaforma il prossimo 8 luglio, di cui è stata pubblicata un'interessante key art.

Per i più grandi appassionati della serie survival horror, che col tempo si è mutata prediligendo uno stile più action, a partire dai primi giorni di luglio sarà infatti possibile tornare a seguire le disavventure di Leon S. Kennedy e Claire Redfield, come anticipato dal trailer pubblicato alcune ore fa proprio sui canali e le pagine ufficiali di Netflix, accompagnato anche da informazioni riguardanti il cast di doppiatori e un'intrigante key art, che potete trovare nel post in calce.

Come avvenuto per il remake di Resident Evil 2 pubblicato nel 2019, i protagonisti Leon S. Kennedy e Claire Redfield saranno rispettivamente doppiati da Nick Apostolides e Stephanie Panisello, mentre Ray Chase sarà Jason, Jona Xiao Shen May, Billy Kametz Patrick, e Joe J Thomas, Doug Stone e Brad Venable ricopriranno i ruoli di Graham, Wilson e Ryan. Di seguito riportiamo la descrizioni ufficiale di Netflix: "Nel 2006, c'erano tracce di un accesso inappropriato tra i documenti presidenziali all'interno del network della Casa Bianca. L'agente federale americano Leon Scott Kennedy si trova nel gruppo chiamato ad investigare riguardo l'incidente, ma non appena si spengono le luci, Leon e il team SWAT si sono ritrovati a dover affrontare un'ora di misteriosi zombi. Nel frattempo, il membro del TerraSave, Claire Redfield trova una misteriosa immagine disegnata da un giovane in un villaggio che sta visitando, mentre cerca di dare supporto ai rifugiati."

I due protagonisti si incontreranno per comprendere l'esistenza di un filo conduttore tra gli eventi accaduti ad entrambi, e uniranno le forze per svelare il mistero che sarà al centro di tutta la serie, che ricordiamo sarà considerata canonica, e quindi interna alla cronologia e agli sviluppi del franchise.