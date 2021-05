Resident Evil Infinite Darkness, la serie Netflix ha una data di uscita

Capcom e Netflix hanno annunciato che Resident Evil Infinite Darkness sarà disponibile in contemporanea mondiale dal prossimo 8 luglio, in piena estate come precedentemente annunciato.

Resident Evil Infinite Darkness è una serie in 3D CGI basata sull'omonima saga horror capace di vendere oltre 100 milioni di copie dal 1996 ad oggi. Infinite Darkness è una serie prodotta e supervisionata da Hiroyuki Kobayashi (produttore di numerosi giochi di Resident Evil) in collaborazione con TMS Entertainment e Quebico sotto la supervisione di Kei Miyamoto, produttore di Resident Evil Vendetta nel 2017.

La serie Netflix narra le vicende di Leon e Claire (doppiati rispettivamente da Nick Apostolides e Stephanie Panisello, già all'opera in Resident Evil 2 Remake) impegnati a risolvere un mistero che riguarda la Casa Bianca. Mentre Leon indaga su una serie di attacchi hacker e furti di dati si trova catapultato nel bel mezzo di una apocalisse zombie, Claire invece è ossessionata dal disegno di un bambino che sembra mostrare le vittime di una infezione di origine sconosciuta.

Resident Evil Infinite Darkness è una serie canonica e farà dunque parte al 100% del multiverso "classico" di Resident Evil, così come canonico per la saga è anche il film Resident Evil Vendetta, il cui autore Key Miyamoto è coinvolto anche nella lavorazione di Infinite Darkness.