Resident Evil: Infinite Darkness, ci sarà una Stagione 2? Parola al regista

Dopo una lunga attesa, Resident Evil: Infinite Darkness, serie animata in CGI basata sull'universo narrativo del popolare franchise videoludico, ha fatto il suo debutto su Netflix. Ma quello tra Leon e gli spettatori è stato solo un incontro fugace oppure tornerà in azione in una nuova stagione?

Nel corso di un'intervista rilasciata al portale ComicBook, il regista di Resident Evil: Infinite Darkness, ha parlato della sua opera, ipotizzando l'arrivo di una nuova stagione. Per Eiichiro Hasumi questa è stata la prima volta alla direzione di una serie anime, un lavoro che a quanto pare ha particolarmente gradito e che spera di replicare in futuro.

A specifica domanda su una ipotetica seconda stagione, il regista ha risposto in maniera piuttosto chiara, non lasciando spazio a molti dubbi. "Ci sono così tanti personaggi che i fan adorano. Io stesso sono un fan, e mi piacerebbe vedere tutti riuniti nella stessa storia. Sento che le persone che hanno guardato Infinite Darkness stanno chiedendo un continuo. Penso che sia una possibilità. Mi piacerebbe che ciò accadesse".

E voi avete già visto l'anime in CGI? Sperate anche voi in una Stagione 2? Nel frattempo, ecco la nostra recensione di Resident Evil: Infinite Darkness. Occasione sprecata? Andiamo alla scoperta di Resident Evil: Infinite Darkness.