Resident Evil: Infinite Drakness, Leon è pronto all'azione nelle nuove immagini di Netflix

Uno dei progetti più attesi dell'anno è Resident Evil: Infinte Darkness, iterazione animata di uno dei videogiochi più iconici. Protagonista di questa avventura targata Netflix Originals sarà Leon S. Kennedy, il quale è già pronto ad affrontare orde di zombi nelle immagini in anteprima pubblicate su Twitter.

Apparso per la prima volta in Reisdent Evil 2, dove vestiva i panni di un poliziotto novellino in preda all'incubo di Raccoon City, Leon è uno dei personaggi più amati della saga. Protagonista anche del quarto capitolo ufficiale del franchise videoludico, e in parte del sesto capitolo, il biondo agente dei servizi segreti deve nuovamente affrontare la minaccia zombi in Resident Evil: Infinite Darkness.

La serie animata in CG, nata dalla collaborazione tra Capcom e Netflix, vede Leon Kennedy combattere per l'ennesima volta un'ondata di zombi. Richiamato alla Casa Bianca, dove incontra la sua ex partner Claire Redfield, Leon si ritrova infatti coinvolto in una catastrofe.



Le immagini pubblicate su Twitter da Netflix Geeked offrono ai fan uno sguardo in anteprima a Leon. Impegnato in alcune indagini, il protagonista dai capelli a caschetto è deciso a risolvere nuovamente la situazione. Ecco l'orrore di Resident Evil: Infinite Darkness nel trailer giapponese di Netflix. Ecco il cast di doppiatori e una key art di Resident Evil: Infinite Darkness.