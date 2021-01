Resident Evil: Lady Dimitrescu dal nuovo videogioco alla realtà con un cosplay di HaneAme

La saga di Resident Evil va avanti da anni ma riesce sempre ad affascinare per le sue ambientazioni e per la sua storia. Il mondo horror ormai ben saldo nel panorama videoludico sta per portare ai videogiocatori un nuovo titolo, Resident Evil: Village. Come rivelato di recente, ci sarà la nuova villain Lady Dimitrescu.

Apparsa solo per pochi secondi, la villain di Resident Evil 8 è riuscita a essere un concentrato di paura e inquietudine. Finora non si sa molto su di lei, anche se circolano svariate teorie sulle sue origini e sulle sue apparizioni in videogiochi precedenti del franchise. Sappiamo però che Lady Dimitrescu ha subito trovato un bel seguito in tutto il web e per questo stanno apparendo anche alcuni cosplay.

La cosplayer HaneAme, famosissima e che vi abbiamo già portato sulle nostre pagine con il cosplay di Mikasa de L'Attacco dei Giganti, entra proprio nel mondo di Resident Evil reinterpretando la cattiva ancora ammantato nel mistero. Il cosplay di Lady Dimitrescu che si può vedere nelle foto in basso non rende certo il lato horror che abbiamo visto nel video, bensì quello più rimarcato da alcune fan art che girano in rete. Dettagli, indumenti, espressione e posa ci permettono di dare uno sguardo diverso a questo personaggio che conosceremo meglio in futuro con l'arrivo di Resident Evil Village.