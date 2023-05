Resident Evil diventa un manga: annunciato l'adattamento di Death Island

Mentre in rete continuano a circolare rumor su Resident Evil: Apocalypse, nona iterazione della saga, la serie di videogiochi horror prodotta da Capcom fa parlare di sé anche per una notizia che farà felici molti appassionati. Nelle ultime ore è stato annunciato l'adattamento manga di Resident Evil: Death Island.

Resident Evil non è solamente uno dei videogiochi più celebri di sempre. L'avventura a tema zombie di casa Capcom si è affermata anche nel campo cinematografico, con la serie di film con Milla Jovovich come protagonista, in quello letterario e perfino con anime e manga. Risale al 2012 la pubblicazione italiana di Biohazard: Marhawa Desire, mentre al 2021 la serie animata in CGI Resident Evil: Infinite Darkness. Nell'estate 2023 è invece previsto il debutto del film anime Resident Evil: Death Island.

A ogni modo, da poche ore è stato annunciato l'adattamento manga del film anime Resident Evil: Death Island, una serie con una storia completamente originale che coinvolgerà tutti i protagonisti più iconici della serie, come Leon e Chris. Il primo capitolo di Resident Evil: Death Island è disponibile alla lettura gratuita su Comic Hu, anche se esclusivamente in lingua giapponese.

Mentre Leon S. Kennedy è in missione per salvare il dottor Antonio Taylor, l'agente della BSAA Chris Redfield indaga su un'epidemia di zombie a San Francisco. Identificare le cause dell'infezione sembra impossibile, ma tutto porta all'isola di Alcatraz. Vi lasciamo con un trailer di Resident Evil: Death Island.