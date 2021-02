Resident Evil: un sexy cosplay di Lady Dimitrescu è pronto a uccidervi

La saga di Resident Evil sta per fregiarsi di un nuovo videogioco, che ci porterà nell'Europa Orientale. Grazie a Resident Evil 8 in arrivo nel 2021 rivedremo Ethan e le atmosfere inquietanti e lugubri degli scorsi episodi. Con il trailer presentato recentemente abbiamo fatto anche la breve conoscenza di Lady Dimitrescu.

L'antagonista principale di Resident Evil Village sarà proprio lei, la vampira Lady Alcina Dimitrescu che ci accoglierà nel suo castello sito in un paese dell'Europa orientale. La fortezza gestita dalla famiglia da generazioni accoglierà Ethan e i videogiocatori, molti dei quali sono rimasti subito affascinati dal personaggio.

Per questo in rete sono spuntati diversi cosplay dedicati a Lady Dimitrescu, uno dei quali è stato quello dell'acclamata Hane Ame. Ma adesso un'altra modella, stavolta di origini taiwanesi, ci mostra come potrebbe essere la donna vampiresca nella vita vera. In basso possiamo vedere la foto della cosplayer Monpink Mon che veste i panni dell'antagonista di Resident Evil Village. Il cosplay di Lady Dimitrescu è indubbiamente sia sexy che inquietante, con un fisico curvilineo ma anche uno sguardo che genera timore. Riuscireste ad affrontarla se vi si parasse davanti in un castello buio?