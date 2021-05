Resident Evil Village: la sanguinosa Lady Dimitrescu omaggiata dall'artista Kris Anka

L'uscita di Resident Evil Village, ottavo capitolo della celebre serie di videogiochi survival horror sviluppata da Capcom, ha portato i milioni di appassionati a continuare la storia di Ethan Winters in una nuova ambientazione, e contro nuovi nemici tra cui vi è Lady Dimitrescu, diventata a tutti gli effetti una vera e propria icona del gioco.

Partito alla ricerca di sua figlia Rosemary, Ethan si ritrova improvvisamente nei pressi di un misterioso villaggio in Transilvania, sormontato dall'immenso castello Dimitrescu. Qui il protagonista farà la conoscenza dell'altissima e inquietante Lady Alcina Dimitrescu, che il fumettista americano Kris Anka, famoso per i suoi lavori su diverse serie di X-Men e Runaways, ha voluto omaggiare con un'illustrazione molto speciale.

Come potete infatti vedere, l'artista ha voluto rappresentare Lady D mentre di ricopre del sangue delle sue vittime, versandolo direttamente da una bottiglia di vino. Molti di voi sicuramente avranno notato la somiglianza della bottiglia con quelle che si trovano in diverse parti del castello seguendo l'avventura di Ethan, ma c'è di più dietro la scelta artistica di rappresentarla in questo modo.

Anka infatti ha deciso di realizzare il disegno partendo da una delle fonti d'ispirazione usate proprio dagli autori del gioco, ovvero dalle leggende e racconti riguardanti Elizabeth Bathory, nobildonna ungherese vissuta tra il XVI e XVII secolo, che venne accusata di lavarsi nel sangue delle sue vittime per riottenere la giovinezza. Cosa ne pensate di questo terrificante omaggio a Lady D? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che Lady Dimitrescu ha preso vita nel cosplay dell'italiana Meryl, e vi lasciamo alla nostra recensione di Resident Evil Village.