Revisions: l'anime Netflix a un passo dalla riconferma per la stagione 2

I fan delle opere originali Netflix hanno di che festeggiare, visto che secondo alcune voci di corridoio Revisions dovrebbe presto essere rinnovato per una seconda stagione.

L'anime è stato accolto in maniera mista dalla critica, che ne ha elogiato il comparto tecnico in CGI e gli spunti di trama per poi criticarne la caratterizzazione dei personaggi e una storia a tratti confusa. La serie ha debuttato in Giappone all'inizio dell'anno corrente ed è stato poi trasmessa da Netflix a partire dallo scorso maggio.

La sinossi dell'anime recita quanto segue: "Daisuke Dojima, diciassette anni, fu vittima di un rapimento da bambino, durante il quale venne salvato da una donna di nome Milo. La donna gli rivelò successivamente che un giorno egli sarebbe stato l'unico in grado di proteggere i propri cari da un grave pericolo. Anni dopo la profezia si avvera e Daisuke si ritrova proiettato 300 anni nel futuro.."

Tra le riconferme per la seconda stagione dovremmo ritrovare quasi sicuramente: Koki Uchiyama (voce di Daisuke), Mikako Komatsu (Milo), Nobunaga Shimazaki (Chang Gai Steiner), Rie Takahashi (Chang Lu Steiner), Manaka Iwami (Marin Temari) e Soma Saito (Keisuke Asano).

Riguardo al nuovo arco narrativo che dovrebbe essere trasposto nella stagione 2, il produttore della Shirogumi Inc. (lo studio di animazione di Revisions) Kazuya Ide ha rivelato quanto segue: "Scrivere una sceneggiatura è un lavoro molto lungo, specialmente quando parliamo di un'opera originale. Non puoi costruire un'ambientazione se prima non hai lo script completo, quindi nel lasso di tempo in cui lavori sullo script non puoi fare altro. Quando la sceneggiatura è completa poi si iniziare a lavorare sul mondo, ed anche questo è un processo molto lungo. È una sfida per noi".

Secondo Digitalspy, la serie potrebbe tornare verso marzo/aprile 2021, ammesso che il via libera di Netflix avvenga nelle prossime settimane. E voi cosa ne dite? Gradireste un ritorno dell'anime? Fatecelo sapere nei commenti, e se non l'avete ancora fatto date un'occhiata alla nostra recensione di Revisions.