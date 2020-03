Si ribalta la situazione per i protagonisti: ecco cos'è successo in ONE PIECE 975

L'assalto a Kaido, uno dei quattro imperatori, non può certo filare in modo liscio. La ciurma di Cappello di Paglia, insieme ai Foderi Rossi e a tanti esponenti della società di Wanokuni che non sopportano più le angherie dello shogun, stanno preparando un piano. E quando tutto sembra fallito, i capitoli di ONE PIECE ribaltano le carte in tavola.

Dopo aver svelato che Kanjuro è un traditore, Kin'emon e gli altri hanno ceduto alla disperazione per essere poi salvati dall'arrivo di un trio d'eccezione. Al largo, ad affrontare le navi di Kaido, ci sono Rufy, Kidd e Law con le loro rispettive ciurme. Il capitolo di ONE PIECE 975 disponibile su MangaPlus in inglese rivela qual è stato il destino di questi ragazzi.

Mentre Shinobu è intrappolata, Kanjuro si chiede come mai le tre navi siano lì e se Orochi ha fatto davvero uso delle informazioni trapelate. Dopo la sfilata di personaggi della ciurma dei Mugiwara, tutti con un nuovo abito e pronti al combattimento, Kin'emon rivela che il piano è stato rivelato a Orochi a causa di Kanjuro e che quindi sono comunque spacciati.

Rufy però, insieme a Kidd e Law, assalta una delle navi nemiche, mettendola velocemente a ferro e fuoco. All'orizzonte arriva anche un nuovo veliero, quello di Kyoshiro che affetta un'altra delle navi di Kaido e rivelandosi come Denjiro grazie a un dettaglio che solo Kin'emon poteva conoscere. A questo punto, Denjiro rivela qual è la situazione: Kin'emon ha finto che il porto promesso fosse quello Tokage, invece del molo preferito dal daimyo Yasuie.

Tutta la flotta è quindi salva e, anzi, a loro si aggiungono i prigionieri della capitale e gli uomini del gruppo di Denjiro. I numeri delle forze alleate quindi aumentano, mentre Kin'emon riflette sulla nuova rivelazione: aveva davvero sbagliato a leggere il messaggio, dando quindi involontariamente una falsa pista a Kanjuro. ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana e tornerà domenica 5 aprile.