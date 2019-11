Il ricchissimo Starter Pack di JoJolion è in dirittura d'arrivo anche in Italia

Il Lucca Comics & Games è da sempre un evento di gran rilievo per il territorio nostrano e in cui si è spesso rivelata una buona idea presentare nuovi prodotti che verranno successivamente messi in commercio per la gioia di tutti i lettori e spettatori che vivono di manga e anime, una "tradizione" che non è venuta meno nel 2019.

L'ultima edizione del Lucca Comics & Games ha infatti permesso ai fortunati presenti di portarsi a casa la cosiddetta JoJolion - Starter pack, un ricco box contenente i primi cinque volumi dell'ottava stagione della serie manga che nel corso di questi lunghi anni ha saputo conquistare i cuori di milioni di fan in tutto il mondo e che si trova tutt'ora nel pieno del suo svolgimento. Tra l'altro, sempre alla fiera era presente un volume speciale di JoJolion con una dedicata di Araki.

Ebbene, per la felicità di tutti i fan di Hirohiko Araki, dopo essere arrivata a Lucca, Star Comics ha rivelato tramite un comunicato ufficiale questa ricca edizione è oramai sul punto di giungere anche in tutto il resto dell'Italia. Il box - contente anche una cartolina da collezione - sarà infatti disponibile per 19,90€ dal 20 novembre 2019 in fumetteria, libreria e su Amazon, un'occasione che i lettori più fedele dell'epopea di Araki non dovrebbero assolutamente lasciarsi scappare.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'ottava stagione dell'opera avrà luogo a Morio-cho, questa volta nella dimensione Steel Ball Run. Dopo un violento cataclisma, la città si è infatti dovuta scontrare con vari mutamenti morfologici imprevedibili. In questo luogo, in una giornata come tante, una ragazza trova incontra un giovane completamente nudo e con indosso solo un cappello da marinaio. L'unica cosa che è possibile notare sull'uomo, quasi totalmente sepolto, è una voglia a forma di stella e un viso che ricorda quello di Yoshikage Kira.

A riguardo dell'opera, nel corso di questi ultimi mesi, il creatore Araki aveva fatto sapere che JoJolion era vicino alla sua conclusione.