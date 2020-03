Eri riceve il suo primo costume da eroina in questa fan art di My Hero Academia

Pochi personaggi di My Hero Academia hanno sofferto quanto Eri, la figlia del leader della Shie Hassaikai. Secondo molti fan però, le torture inflitte da Kai Chisaki finiranno per rafforzare lo spirito della bambina, portandola a diventare una delle eroine più forti del mondo di My Hero Academia.

L'utente Reddit superepic13579 ha deciso, a questo proposito, di accelerare i tempi realizzando il magnifico costume visibile in calce. Il completo è uno degli accessori più importanti in assoluto per gli eroi e quello della piccola Eri sembra davvero renderle giustizia, grazie anche al meraviglioso tributo ai suoi due salvatori.

Il costume prende in prestito il mantello rosso utilizzato da Mirio Togata per difenderla durante lo scontro con Overhaul, la maschera per il volto di Izuku e i colori del Liceo U.A. Il Quirk di Eri, Rewind, è uno dei più forti mai creati da Kohei Horikoshi ed è difficile pensare che la bambina non voglia utilizzarlo per seguire le orme di Mirio e Deku.

E voi cosa ne pensate? Vi piace questo costume? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla preview di My Hero Academia 4x22 e alla nostra recensione dell'ultimo episodio.