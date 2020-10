Il richiamo di Cthulu: il manga tratto dal capolavoro di H.P. Lovecraft arriva in Italia

Il richiamo di Chtulu, la trasposizione manga di Gou Tanabe tratta dal capolavoro senza tempo di Howard Phillips Lovecraft, arriverà in Italia il prossimo 21 ottobre grazie a J-Pop Manga. L'opera è stata serializzata nel 2019 sul mensile di Kadokawa Monthly Comic Beam, aggiudicandosi il favore della critica e una candidatura ai Premi Eisner 2020.

Pubblicato nel 1928 sulla rivista pulp Weird Tales, il racconto originale è ricordato come uno dei più rappresentativi di H. P. Lovecraft e dell’intero Ciclo di Cthulhu, un’espressione originata proprio dal forte impatto esercitato da questo scritto e divenuta con il tempo l’appellativo per indicare quella parte della produzione lovecraftiana legata a un immaginario universo mitico condiviso. Il richiamo di Cthulhu, inoltre, rappresenta da sempre una profonda fonte d’ispirazione per molti scrittori, primo tra tutti Robert E. Howard, autore della serie Conan Il Barbaro.

Il volume racconta le vicende di Francis Wayland Thurston, il quale rinviene i diari e i documenti del suo defunto prozio, morto in quello che in apparenza fu un incidente: inizia così il viaggio che porterà il protagonista verso un'avventura inquietante che sconvolgerà per sempre la sua esistenza e la sua cognizione dell'universo.

La trasposizione de "Il richiamo di Cthulu" sarà disponibile il 21 ottobre in due versioni di grande formato deluxe cartonato, in finta pelle, 16,7x24, ispirato alle edizioni dei romanzi di inizio secolo scorso: una in esclusiva per i punti vendita Mondadori e una disponibile in ogni canale di vendita. La versione regular, che prosegue nel medesimo formato dei precedenti volumi della collana, sarà disponibile dal 25 novembre. Il prezzo della versione normale (brossura con sovraccoperta) sarà di €7,50, mentre lo splendido Volume unico costerà €20.

E voi cosa ne pensate? Lo prenderete? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste alla ricerca di altre novità invece, vi consigliamo di dare un'occhiata agli ultimi annunci di J-Pop Manga.