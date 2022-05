Rick and Morty: The Anime, arriva l'anime dell'irriverente serie americana

Iniziata nel 2013, la serie di Rick and Morty, ideata da Justin Roiland e Dan Harmon, è diventata nel corso degli ormai 7 anni di pubblicazione una delle opere di punta di Adult Swim, e sembra che presto la popolarità raggiunta dalle disavventure di Morty e il suo geniale nonno Rick, si espanderà anche nel mercato degli anime.

La conferma è arrivata da Adult Swim stessa, che ha annunciato di aver ordinato sia Rick and Morty: The Anime, che Ninja Kamui, serie futuristica che sarà diretta dal regista Sunghoo Park, conosciuto soprattutto per il contributo significativo a Jujutsu Kaisen di studio MAPPA. A produrre la serie di Rick and Morty sarà la sussidiaria di TMS Entertainmente, ovvero Telecom Animation Film, mentre la regia è stata affidata a Takashi Sano, che forse ricorderete per Tower of God.

È stato inoltre ufficializzato che questa serie spin-off ambientata nell’universo di Rick and Morty sarà composta da 10 episodi, del tutto originali ma con temi, eventi e riferimenti alla serie originale. In calce trovate il primo poster ufficiale della serie, dove si notano le silhouette dei protagonisti. Sfortunatamente non è stato diffuso nulla riguardo un ipotetico periodo d'uscita dell'anime. Diteci cosa ne pensate di questo interessante progetto lasciando un commento qui sotto.