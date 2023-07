Rick and Morty: The Anime, confermata la durata della serie di Adult Swim

Rick and Morty: The Anime ancora deve fare il proprio debutto eppure si appresta ad essere già una delle migliori uscite dell'anno, con la collaborazione fra Adult Swim e Takashi Sano, regista di Psycho-Pass e Lupin III. Jason DeMarco ha voluto fare chiarezza sulla durata della serie tv.

Rick and Morty è diventata una delle più grandi serie animate originali della Adult Swim e in questi anime il franchise si è direttamente avvicinata al mondo degli anime, senza perdere l'originale stile caratteristico.

Alcuni dei cortometraggi presenti nella serie originale a tema anime hanno riscosso un successo tale tra i fan che la nota casa di produzione ha deciso di dedicare una serie proprio nello stile dell'animazione giapponese. Takashi Sano, che ha già precedentemente lavorato per i corti "Rick and Morty vs. Genocider" e "Supper Meets God (Rick Meets Evil)"), ha scritto e diretto la serie per Telecom Animation Film.

Non è stata confermata al momento una data per il debutto ufficiale, ma la nuova serie anime sarà trasmessa in anteprima da Adult Swim e in streaming in contemporanea in Giappone, molto probabilmente attraverso Amazon Prime Video in simulcast.

Jason De Marco, produttore esecutivo di Rick and Morty: The Anime e volto noto della Warner Bros. Animation e dei Cartoon Network Studios, ha ufficializzato che questa prima stagione sarà effettivamente di dieci episodi, quasi certamente da 24 minuti ognuno, compresi di opening ed ending.

L'opening di Rick and Morty: The Anime è stata svelata nel trailer uscito la scorsa settimana sul canale YouTube di Adult Swim, offrendo un assaggio di come sarà la grafica, mentre la notizia dell'uscita di Rick and Morty: The Anime è arrivata lo scorso maggio.