Rick and Morty: The Anime, svelata l'opening della nuova serie di Adult Swim

In questi giorni si sta tenendo il Comic-Con di San Diego e fra eventi, mostre e nuove rivelazioni Adult Swim la rilasciato la sigla iniziale della nuova serie spin-off Rick and Morty: The Anime.

L'annuncio dell'uscita di Rick and Morty The Anime è arrivata lo scorso maggio attraverso il team di Adult Swim, la quale ha anche rivelato che la Telecom Animation Film si occuperà di animare la serie mentre il pluriacclamato Takashi Sano si occuperà della regia. Fra le sue opere di punta troviamo Psycho-Pass, Tower God e Lupin III.

Il video rilasciato dalla Adult Swim presenta la canzone "Love is Entropy", nata dalla collaborazione di OtoneZ per i testi e l'arraggiamento e dalle due voci principali Cameron Earnshaw e la voce femminile OC di Code of Zero.

Il trailer rilasciato offre un primo sguardo a quella che sarà la serie principale mentre nella seconda parte il regista Sano, grande fan della serie originale di Rick e Morty, spiega quanta pressione ha sentito sulle proprie spalle per la realizzazione di questo progetto, che sarà composto da 10 episodi.

"Quello che ho cercato di fare per queste dieci puntate", afferma Takashi Sano, "era prendere tutte le mie parti preferite di Rick&Morty, comprimerle e prenderne la loro essenza, aggiungendo qualcosa che le rendesse uniche."

Non è la prima collaborazione che la Adult Swim assieme al mondo nipponico: all'Anime Expo 2023, tenutosi all'inizio di questo mese, è stato svelata la produzione di Uzumaki di Junji ito, tratto dal racconto dell'orrore dell'autore.