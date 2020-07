Rick e Morty: l'ultimo cortometraggio strizza l'occhio a Dragon Ball e Akira

In occasione dell'Adult Swim Con, Toonami ha trasmesso il corto inedito "Rick e Morty Genocider", diretto dal regista di Tower of God Takashi Sano. Il corto presenta diversi easter egg, sia relativi alla serie stessa - con il ritorno di Evil Morty - sia al panorama dell'animazione giapponese.

Nello specifico, quando Rick si batte contro Genocider attiva una sostanza segreta che aveva nascosto tra i denti. Questa restituisce un effetto simile a un super steroide, conferendo a Rick dei poteri assimilabili all'iconico Super Saiyan.

Acquisisce un'elevata velocità che gli permette di schivare i colpi dell'avversario, per poi rispedirli verso la nave del Genocider. Ciò si traduce in una massiva esplosione che strizza l'occhio al capolavoro fantascientifico di Katsuhiro Otomo, Akira. Nel finale, Rick si confronta con Evil Morty, forse un preludio da parte degli autori per ciò che in futuro potremo vedere nella serie principale.

Vi ricordiamo che il corto è stato prodotto da Sola Entertainment presso la Telecom Animation Film. Sulle pagine di Everyeye è ora disponibile la recensione della quarta stagione di Rick e Morty. Nel frattempo, l'autore Dan Harmon ha dichiarato di star già lavorando sulla sesta stagione di Rick e Morty.