Ricordate Butch e Cassidy? Che fine hanno fatto i due rivali del Team Rocket in Pokémon

Fin dagli albori, l'anime di Pokémon ha introdotto un gruppo di cattivi che ha messo più volte i bastoni tra le ruote ad Ash Ketchum e compagni. Spesso è stato fatto in maniera comica, altre volte invece questi criminali sono stati molto più pericolosi. Il riferimento ovviamente è al Team Rocket, organizzazione guidata da Giovanni.

Il Team Rocket è un'organizzazione molto ampia e variegata che opera principalmente nelle regioni di Kanto e Johto, ma che ha anche alcune basi in altre regioni. In Pokémon, quelli che si mostrano più spesso, sono James, Jessie e Meowth, il trio che cerca sempre di catturare Pikachu e gli altri pokémon dei protagonisti. Tuttavia questi non sono i soli sgherri di Giovanni che vanno in giro per il mondo. C'è la madre di Jessie ad esempio, ma nella storia in pochi ricorderanno Butch e Cassidy, un duo del Team Rocket che è stato spesso in competizione con Jessie e James.

Che fine hanno fatto Butch e Cassidy nell'anime di Pokémon? C'è stato spazio anche per loro in Pokémon: Esplorazioni, con un episodio dedicato. Nell'episodio 95 della serie, intitolato "Il buono, il brutto e il fortunato", il terzetto del team Rocket si imbatte in quelli che sono ormai due ex colleghi. Stanchi della loro vita, Butch e Cassidy hanno lasciato il gruppo e si sono messi in proprio.

Cassidy gestisce un caffè in un villaggio innevato, portando avanti in contemporanea la sua passione: l'intaglio del legno. Butch ha preso una decisione simile: nello stesso episodio, il ragazzo viene mostrato alla gestione di una panetteria in un villaggio sul mare insieme a una Meowth. Entrambi aiuteranno e ospiteranno i tre membri del Team Rocket, che poi cercheranno di ripagarli aiutandoli nelle faccende giornaliere e commerciali.

Vi aspettavate il loro finale? E anche il trio del Team Rocket alla fine si è separato.