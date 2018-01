Ricordate il corto live-action su Naruto che insegnò a Hollywood come adattare un anime?

Quando si parla di adattamenti live-action di serie anime, il fandom tende a disperarsi.ha pressoché rovinato ogni rapporto con i fan dell'animazione giapponese a causa di film come, ma l'industria vuole rimediare con Naruto , eha mostrato come fare con un film low-budget.

Come i fan più sfegatati di Naruto di certo già sapranno, Hollywood ha da tempo annunciato un film live-action sul ninja della Foglia, e non c'è motivo per cui dovrebbe rovinare questo film come ha fatto con gli altri. Infatti, se anni fa Thousand Pounds Action è riuscita a creare un buon live-action su Naruto con un budget limitato, allora il settore della major non ha più scusanti in caso di fallimento.

Come potete visionare in apertura, il corto live-action su Naruto ha dell'incredibile. Il corto, come detto, è stato creato anni fa da Thousand Pounds Action, e la sua complessa coreografia di combattimento rende omaggio alla serie anime in tutti i modi. Il corto dura circa venti minuti e si svolge dopo che Naruto ha dimostrato il suo valore al Villaggio della Foglia.

La pellicola low-budget mostra Naruto allenarsi insieme a Rock Lee, mettendo su schermo varie tecniche dei due ninja, come quella del Drunken Fist o del Rasengan. Onestamente, nonostante si percepisca la dinamica fan made, il corto è davvero ben realizzato e difficile da odiare. Questo film live-action potrebbe non essere perfetto, ma cattura davvero l'essenza di Naruto. Entrambi i ninja sono ritratti in linea con le loro controparti anime, e le loro sequenze di combattimento sono di prim'ordine anche senza straordinari effetti visivi a supporto.

Naruto Shippuden: Dreamers Fight aveva una frazione del budget del futuro film della Lionsgate, e ha reso giustizia ai personaggi di Masashi Kishimoto. Quindi, se Hollywood fallirà ancora -e si spera di no- i fan potranno sempre ripiegare su questo corto.