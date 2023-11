Ricordate quella frase di Akainu a Bonney in ONE PIECE? Ora è chiaro il perché

Non è una novità: certe informazioni in ONE PIECE acquistano un senso settimane, mesi se non anche tanti e tanni anni dopo. Ci sono rivelazioni che poi si infarciscono di dettagli centinaia di capitoli dopo la prima messa in scena, e adesso ci sono due personaggi al centro: Kuma Bartholomew e Jewelry Bonney.

Il mondo di ONE PIECE è sempre in tumulto, e lo era anche nel periodo della battaglia di Marineford. Appena dopo che Barbanera divenne imperatore, uccidendo Barbabianca e ottenendo il potere del Frutto del Diavolo Gura Gura, riuscì a catturare Jewelry Bonney, all'epoca piratessa capitano dei pirati di Bonney e una delle undici Supernove che approdò all'arcipelago Sabaody. Una cattura che non passò di certo inosservata ma che non portò con sé particolari riflessioni, se non qualche teoria.

E la teoria fu scatenata da una frase di Akainu, con l'ammiraglio che all'epoca disse che aveva avuto i brividi sapendo della sua fuga. Perché Akainu doveva essere preoccupato della fuga di Bonney? Essendo lei un pirata, l'unica motivazione era che la ragazza era in realtà figlia di una persona importante, oppure conosceva cose che non avrebbe dovuto conoscere e che mettevano in pericolo il Governo Mondiale.

Ora però è tutto chiaro dopo ONE PIECE 1098. Infatti, Bonney è figlia di Ginny dell'Armata Rivoluzionaria, ma anche di un Drago Celeste per ora sconosciuto. Akainu quindi doveva difendere la progenie dei Draghi Celesti, anche se quest'ultima era solo in parte discendente di questi sovrani del mondo di ONE PIECE. Possibile quindi che i Draghi Celesti abbiano dato ordine di riportare Bonney a Mary Geoise. Questi dettagli sono al centro del flashback di Kuma Bartholomew, che ora proseguirà raccontando anche l'infanzia della futura piratessa.