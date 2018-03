Ricordate quando Eiichiro Oda di ONE PIECE dedicò un suo sketch a Goku di Dragon Ball?

Nel corso degli anni, il sempre più vasto universo anime & manga ha proposto sempre più eroi dediti al difesa del pianeta Terra, ma solo pochi di questi possono vantarsi di aver raggiunto una fama paragonabile a quella di, l’indiscusso protagonista di

Non a caso, il Saiyan è uno dei soggetti più quotati dagli autori di fan art, e nel tempo è stato disegnato persino da artisti famosi come Eiichiro Oda, il creatore del celebre manga ONE PIECE. Oltre ad aver dedicato alcuni sketch ai protagonisti di Dragon Ball, Oda ha partecipato assieme a Toriyama alla realizzazione di un crossover fra le due opere, di cui vi abbiamo riproposto una tavola non molto tempo fa.



Il disegno riemerso in rete nelle ultime ore, e che potrete visionare in calce all’articolo, ci mostra però un Son Goku reimmaginato dal sensei Oda, il quale l’ha immortalato sulla nuvola Kinton e col suo iconico bastone allungabile. Come sempre, il tratto di Oda è inconfondibile, e non a caso il personaggio, più snello e meno muscoloso dell’originale, risulta invero una versione adulta di Monkey D. Luffy, con indosso la caratteristica tuta da combattimento del Saiyan.

Serializzati entrambi su Weekly Shonen Jump, l’originale manga di Dragon Ball si è concluso dopo 42 tankobon, mentre di ONE PIECE verrà prossimamente pubblicato l’88° volumetto. Entrambe le opere sono edite anche in Italia da Star Comics, che ad oggi le ha ristampate più volte.