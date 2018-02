Ricordate lo sketch per i 25 anni di JoJo realizzato dal creatore di One Piece?

sta per celebrare il suo trentesimo anniversario in, ma la rivista è andata a ripescare uno sketch disegnato dal creatore di One Piece per le celebrazioni del 25° anniversario della serie di

La rivista Weekly Shonen Jump aveva chiesto a molti suoi autori di realizzare degli sketch celebrativi per il personaggio creato da Araki. Ogni disegno realizzato all'epoca era la perfetta fusione tra due stili, ma quello che tra tutti spiccava di più era lo sketch realizzato dal sensei Eiichiro Oda.

Come potete vedere in calce alla notizia, Oda aveva disegnato il personaggio principale di JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders Jotaro Kujo, Il terzo protagonista della serie. Jotaro ha certamente un aspetto più sottile nello stile di Oda, con alcuni fan che hanno notano anche una certa somiglianza tra questo e il famoso spadaccino Drakul Mihawk.

Oda realizzò il suo sketch cercando di avvicinarsi il più possibile al particolarissimo stile di Araki e alle pose dei suoi personaggi, riuscendo in pieno a cogliere il fulcro della serie. Ora che si sta avvicinando il trentesimo anniversario di JoJo, chissà che Weekly Shonen Jump non voglia bissare l'esperimento, chiedendo ai suoi artisti di realizzare nuovamente degli sketch celebrativi.

Dopotutto, One Piece è un kohai di JoJo avendo "solo" venti anni di pubblicazione alle spalle, e deve mostrare rispetto.