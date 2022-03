Riddler: Year One, Paul Dano scriverà il fumetto spin-off di The Batman

Matt Reeves, regista del film di Batman attualmente al cinema (qui la nostra recensione di The Batman), ha annunciato su Twitter l'arrivo di un fumetto spin-off del film intitolato Riddler: Year One. Reeves ha anche svelato chi si occuperà di sceneggiare il fumetto: si tratta di Paul Dano, l'attore che interpreta proprio l'Enigmista in The Batman.

Il titolo Riddler: Year One fa il verso alla celebre storyline Batman: Anno Uno di Frank Miller e David Mazzucchelli che, nel 1987, ha raccontato una nuova interpretazione delle origini di Batman. È probabile che, allo stesso modo, in Riddler: Year One Dano svelerà la origin story del suo Enigmista.



In ogni caso, è necessario sottolineare che i dettagli di questa serie non sono ancora noti. A parte il titolo, il ruolo di sceneggiatore di Dano e l'uscita prevista per Ottobre 2022, non sono stati rivelati altri dettagli circa Riddler: Year One, come ad esempio l'identità dell'artista che si occuperà delle illustrazioni, o il numero di uscite che andranno a comporre la serie.



Il tweet di Reeves (che riportiamo in calce) è però corredato da un'immagine promozionale, che mostra un paio d'occhiali poggiato su alcuni documenti, uno dei quali riporta la scritta "Riddler Year One".



In attesa di ulteriori informazioni da parte di DC Comics, sono emersi nuovi retroscena sul coinvolgimento di Affleck in The Batman e sul crossover con Joker.