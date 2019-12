Ride Your Wave arriva in Italia nel 2020, Dynit rivela le date di proiezione

Dynit ha deciso di fare le cose in grande per il 2020, assicurandosi nomi importanti per il panorama dell'animazione cinematografica. Ieri è arrivato l'annuncio della programmazione per febbraio di Promare, nuovo lungometraggio di Studio Trigger e X-FLAG, a cui aggiungerà nei mesi successivi il recente capolavoro di Masaaki Yuasa, Ride Your Wave.

Tramite una nota sul proprio sito ufficiale, Dynit ha comunicato le date per Ride Your Wave: il 20, 21 e 22 aprile nei cinema potremo godere della nuova storia del visionario regista che ha già confezionato un titoli importanti e acclamati da pubblico e critica come Lu e la Città delle Sirene o Devilman Crybaby. Dynit aveva già annunciato l'acquisizione di Ride Your Wave per il mercato italiano, e quasi un anno di distanza dalla prima dichiarazione arriverà nei cinema.

Vincitore allo Sitges International Fantastic Film Festival nella categoria dei film d'animazione, Ride Your Wave segue la vita di Hinako, universitaria che adora il surf. Trasferitasi in una cittadina costiera vive la sua vita in tranquillità finché non scoppia un incendio nel condominio dove abita, finendo per essere salvata dal vigile del fuoco Minato. I due iniziano una solida amicizia, ma Minato muore in seguito a un incidente in mare. Hinako sconvolta non riesce più ad adorare l'oceano come prima, ma un evento inatteso le consentirà di rivedere Minato. Ride Your Wave è stato apprezzato da Hideo Kojima, che lo ha descritto come l'anime dell'anno.