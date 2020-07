Ride Your Wave è ora disponibile per tutti gli abbonati ad Amazon Prime

Di Ride Your Wave abbiamo parlato più volte nel corso di questi ultimi anni, l'ultima e tanto chiacchierata pellicola concretizzatasi grazie al duro lavoro di Masaaki Yuasa che in Giappone ha saputo guadagnarsi gli elogi di critica e pubblico, con ottimi risultati al botteghino che facevano indubbiamente ben sperare.

Eravamo nel pieno di dicembre 2019 quando Dynit confermò ufficialmente l'arrivo del film anche nelle sale italiane, un'uscita che però alla fine non ha mai visto la luce. A seguito della pandemia da COVID-19 che ha colpito tutto il pianeta, infatti, la programmazione dell'opera è stata cancellata e visti i recenti sviluppi, si è infine deciso che il tutto non sarebbe più stato distribuito nei cinema.

Alla triste notizia, fortunatamente, ne fa però seguito una decisamente più lieta, ovvero la conferma che Ride Your Wave è ora disponibile direttamente su Prime Video per tutti gli abbonati al servizio targato Amazon, un inaspettato colpo di scena che sicuramente potrà fare la gioia di moltissimi, anche se per il momento non è dato sapere se ciò influirà sui guadagni a cui la produzione avrebbe potuto inizialmente aspirare. Inoltre, in molti si chiedono anche se la scelta avrà ripercussioni sull'uscita home-video del prodotto, di cui sostanzialmente non si è più parlato. Comunque sia, nel caso in cui voleste godervi la pellicola animata, non dovete far altro che abbonarvi a Prime Video e cliccare sulla fonte di questa news.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Ride Your Wave ha vinto svariati premi in questi ultimi mesi, compreso quello per il miglior film animato al SITGES.