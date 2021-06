Ride Your Wave, Dynit porta in Italia il manga e il romanzo

Sui propri profili social ufficiali, Dynit ha annunciato l'arrivo dell'edizione italiana del romanzo e del manga di Ride Your Wave, l'emozionante film anime disponibile anche su Netflix. Scopriamo tutti i dettagli di questo magnifico debutto italiano!

"Dynit Manga presenta: Ride Your Wave - il manga e il romanzo. Non perdetevi l'adattamento a fumetti e il romanzo tratto dall'ultimo capolavoro d'animazione di Masaaki Yuasa", con questa breve frase l'editore ha presentato l'arrivo italiano di una delle opere più commoventi degli ultimi anni. Realizzato da Toyoda Mika, Masaaki Yuasa e Reiko Yoshida, il romanzo di Ride Your Wave è disponibile all'acquisto sul sito ufficiale di Dynit a un prezzo standard di diciotto euro. L'adattamento manga, invece, è stato realizzato da Kiachi Machi ed è disponibile all'acquisto a un prezzo di 12,90 euro.

Per chi non dovesse conoscere Ride Your Wave, il cui film anime della durata di 1 ora e trentacinque minuti è disponibile anche su Netflix, eccone la sinossi: "Hinako è una studentessa universitaria appassionata di surf e si è appena trasferita in una cittadina costiera. Nel condominio in cui abita scoppia un incendio e così conosce Minato, il vigile del fuoco che la salva. Tra i due scocca la scintilla, ma Minato muore in seguito a un incidente in mare…".

Nel 2020, Ride Your Wave è arrivato su Prime Video. Ecco la nostra intervista a Carlo Cavazzoni, Executive Director di Dynit.