Ride Your Wave, il film di Masaki Yuasa arriva in Italia!

Chi è Masaki Yuasa? Non sono in moltissimi, purtroppo, a conoscere il geniale regista che ha reso la sua impronta stilistica un marchio di fabbrica per gli anime dello studio Science Saru. E sempre da questo innovativo studio, e dal suo principale director, arriva Ride Your Wave.

Continuano le acquisizioni di Dynit, celebre distributore italiano d'animazione, dopo aver incassato e portato a casa il grande colpo firmato Weathering With You, la nuova opera cinematografica dal regista di Your Name che, con tutta probabilità, colmerà dei colori dello studio Comix Wave anche le nostre sale italiane. Arriva, anche con un po' di sorpresa, la nuova pellicola di Masaki Yuasa (Devilman Crybaby, Ping Pong The Animation), Ride Your Wave, ancora tuttavia sprovvisto di una data di uscita e il format con la quale debutterà. Non è certo, quindi, se riceverà una distribuzione cinematografica o, anticipando i tempi, direttamente una release home video. Ovviamente, vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità, nella speranza che l'editore continui a supportare progetti di questo spessore nel migliore dei modi.

La storia narra le vicende di Hinako, una studentessa universitaria abilissima nel surf ma decisamente meno brava nelle sue questioni sulla terraferma. Sarà il suo incontro con Minato, un pompiere che non aveva mai surfato prima, a far nascere tra i due un profondo sentimento mescolato tra le onde del mare. Tuttavia, a interrompere questa catena positiva di avvenimenti, un incidente toglie la vita a Minato lasciando cadere la povera Hinako in preda alla disperazione. Ma è proprio mentre la ragazza gli dedica una canzone che, all'improvviso, Minato appare dall'acqua.

Nel frattempo che attendiamo ulteriori sviluppi sul titolo, approfittiamo insieme per recuperare il trailer promozionale del lungometraggio dove i nostri due protagonisti intonano la canzone "Brand New Story". E voi, cosa ne pensate dell'acquisizione, siete contenti? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!