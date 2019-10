Ride Your Wave vince il premio come miglior film animato al Sitges

Ride Your Wave, apprezzata e chiacchiera pellicola animata concretizzatasi grazie al lavoro di Masaaki Yuasa, ha vinto l'ambito premio per il miglior film animato al 52° Sitges International Fantastic Film Festival in Spagna, sconfiggendo così pellicole quali Human Lost e The Wonferland, anch'esse nominata nella categoria.

La pellicola - di cui sono stati rilasciati vari trailer nel corso di questi ultimi mesi - ha saputo ottenere molta fortunata in tutto il mondo e oltre a Masaaki Yuasa come director, ha visto Reiko Yoshida come scrittore della sceneggiatura e Michiru Oshima come compositore della soundtrack. A riprova del successo ottenuto, il lungometraggio ha anche vinto vari altri premi tra cui quello del miglior film d'animazione al Golden Goblet Awards del Shanghai International Film Festival e il premio "Axis: The Satoshi Kon Award for Excellence in Animation" per il miglior film d'animazione al Fantasia International Film Festival di Montreal.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, Ride Your Wave narra le vicende di Hinako, studentessa che dopo essersi trasferita in una città costiera finisce con l'incontrare il pompiere Minato. Tra i due comincia a nascere una passione amorosa sempre più palpabile, ma non sempre tutto va come previsto. La pellicola è stata distribuita in Giappone grazie a TOHO mentre Dynit si è occupato della release italiana.