Ride Your Wave ha vinto il premio come miglior film d'animazione

Nel corso di queste ultime ore il Fantasia International Film Festival di Montreal ha celebrato suoi vincitori per il festival. In particolare, il film Ride Your Wave di Masaaki Yuasa e Science SARU ha vinto il premio "Axis: The Satoshi Kon Award for Excellence in Animation" per il miglior film d'animazione.

Il film - di cui potete visionare un trailer qui di seguito - è giunto nelle sale nipponiche il 21 giugno 2019. Reiko Yoshida (Lu over the wall, A Silent Voice, Liz and the Blue Bird) si è occupato di scrivere la sceneggiatura mentre Michiru Oshima (Patema Inverted, The Night is Short Walk On, Girl) ha lavorato alla musica. GENERATIONS, invece, ha realizzato la canzone "Brand New Story".

"L'opera segue le vicende di Hinako, studentessa universitaria trasferitasi in una città costiera. Ama il surf e non ha paura delle onde, anche se ha invece mostrato sempre grosse difficoltà ad affrontare i suoi problemi sulla terraferma. Quando un incendio provoca però il caos in città, Hinako incontra un pompiere di nome Minato, ragazzo che non è mai stato capace di cavalcare le onde del mare. Mentre i due surfano e passano più tempo insieme, sboccia una relazione che però s'interrompe violentemente quando Minato perde la vita in un incidente in mare. Sconvolta, Hinako si ritrova a cantare una canzone dedicata ai momenti che i due hanno passato insieme, solo per poi rivedere Minato apparire in acqua."

Machi Kiachi ('Shōjo, Tokimeki ni Shinu,' Dekiai Kiss) ha inoltre realizzato un breve manga ispirato al film e pubblicato a febbraio sulla rivista Deluxe Betsucomi di Shogakukan. Il manga è si costituisce di due capitoli per un totale di circa 80 pagine e descrive la storia del primo incontro tra Minato e Hinako.