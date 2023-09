Rifare l'anime di Dragon Ball è una buona idea? Perché sì e perché no

Anni '80, dopo il successo di Dr. Slump e Arale, Akira Toriyama ritorna su Weekly Shonen Jump con una nuova serie, un action condito da tanta avventura e momenti comici chiamato Dragon Ball. Tempo due anni e Toei Animation trasmetteva la prima serie animata di questo franchise diventato uno dei pilastri della cultura pop mondiale.

Sono passati quasi quarant'anni dalla fine dell'anime originale di Dragon Ball e ultimamente si parla di un web anime in arrivo per la serie. Alcuni indizi punterebbero proprio a un rifacimento di Dragon Ball, tuttavia altre notizie arriveranno in occasione del New York Comic-Con di ottobre 2023. Ma avrebbe senso a oggi rifare l'anime di Dragon Ball? Ecco la situazione, tra pro e contro del potenziale progetto.

Dragon Ball è datato 1986, con 153 episodi che l'hanno portato a durare fino a metà del 1989. Si tratta quindi di un anime datato e la prima cosa che si potrebbe migliorare è proprio la veste grafica, che va a braccetto con le animazioni. Da non dimenticare poi il ritmo: la prima serie, all'epoca, fu realizzata anche pensando a non avvicinarsi troppo al manga, mentre adesso la produzione potrebbe lavorare molto meglio, senza pressioni, e ciò vuol dire anche niente filler.

Di contro, un miglioramento grafico potrebbe portare a un cambiamento di stile: il Goku leggermente tarchiato potrebbe fare il posto a un protagonista più snello e agile, idoneo al combattimento. Inoltre, l'effetto nostalgia, con i vecchi colori e le vecchie musiche, potrebbe giocare brutti scherzi. Anche i doppiatori dovrebbero inevitabilmente cambiare.

Da non sottovalutare la questione budget: pur non essendo spettacolare, con onde energetiche e lampi di luce, come Dragon Ball Z, la prima serie richiede comunque uno sforzo nelle animazioni non da poco, viste tutte le battaglie di arti marziali che ci sono. Renderle al meglio è fondamentale e molto dipenderà quindi dalle risorse e da come esse verranno gestite.