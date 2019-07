Rifle is Beautiful: giungono nuove informazioni su main theme e data di debutto

Nel corso di queste ultime ore, il sito ufficiale dedicato a Rifle is Beautiful, serie anime tratta dal manga di Akki Sarumi, ha rivelato che che la premiere dell'opera è stata fissata per il 13 ottobre su Tokyo MX Station, Sun TV, KBS Kyoto e BS11. Inoltre, sono giunte alcune nuove informazioni sulla main-theme dell'opera.

Andando più nel dettaglio, è stato annunciato che Rifling 4, il gruppo idol costituito dalle quattro doppiatrici principali dell'anime, si occuperà sia della main theme dell'opera, intitolato "Let's go! Rifling 4!!!!", che dell'ending-theme " "Yūyake Friends (Sunset Friends)". Il CD con entrambe le canzoni sarà disponibile in Giappone dal 6 novembre. Le quattro doppiatrici che andranno a interpretare le diverse protagoniste della serie sono

Machico come Hikari Kokura

Akane Kumada come Izimi Shibusawa

Saki Minami come Erika Meinohama

Anna Yamaki come Yukio Igarashi

Masanori Takahashi (When Supernatural Battles Became Commonplace, For Whom the Alchemist Exists) è stato posto come director dell'anime, il tutto con l'aiuto dello Studio 3Hz. Inoltre, Tatsuya Takahashi (Katana Maidens: Toji no Miko, Ms. Koizumi loves ramen noodles) sta lavorando alla sceneggiatura mentre Ken Mukaigawara (Ange Vierge, Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online) si sta occupando del character design ed è stato posto come direttore principale del processo d'animazione. Tra gli altri membri dello staff figurano:

Prop Design, Art Design: Jyu Ishiguchi

Art Director: Tatsurō Ōnishi (Kusanagi)

Color Design: Akiko Inoue (Wish)

HOA: Tri-Slash

Graphic Art: Hirofumi Araki

Director della Fotografia: Kazumasa Someya

La storia del manga segue le vicende di Hikari Kokura, una studentessa delle superiori che non vede l'ora di potersi unire al club di tiro della sua scuola. Tuttavia, una volta arriva lì, viene a sapere che il club è stato chiuso. Il suo nuovo obiettivo sarà quindi quello di riaprirlo.