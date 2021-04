Riku wa Yowakunai: il film anime si mostra nel primo teaser trailer

L'adattamento cinematografico animato del libro illustrato Riku wa Yowakunai si è finalmente mostrato con un coloratissimo teaser trailer. Il video, accompagnato da una meravigliosa key visual, è stato pubblicato su Twitter dall'account ufficiale dell'opera.

Dal libro illustrato Riku wa Yowakunai, dell'autore Shinobu Sakagami e dell'illustratore Kunihiro Kawashima, è in arrivo un adattamento cinematografico animato, che si è finalmente mostrato al pubblico attraverso un primo teaser trailer. La pellicola arriverà in Giappone nella stagione autunnale 2021.

Basato sulla vita di Sakagami, Riku wa Yowakunai segue la spensierata vita quotidiana di un bambino di 5 anni e di un cucciolo di nome Riku. Grande amante degli animali domestici, Sakagami attualmente vive con 14 cani e quattro gatti, il film presenterà anche altri cuccioli, come il chihuahua Tsutomu, il bassotto Yosuke, il bulldog Maruchan e il carlino Paquz.

A dirigere il film, per Kachidoki Studio, sarà Masatsugu Arakawa, già responsabile di Urahara. Come è possibile notare dalle prime scene svelate, la pellicola presenterà un particolarissimo e piacevole stile grafico che segue il tratto dell'opera originale. Il libro di Riku wa Yowakunai è stato pubblicato in Giappone nell'aprile del 2020 e a oggi può contare su oltre 22.000 copie in circolazione.

