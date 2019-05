Rikudo: il manga seinen sul pugilato sta per giungere alla conclusione

Il periodo Heisei in Giappone si sta per concludere, mentre il periodo Reiwa sta per iniziare con serie importanti come Samurai 8: La storia di Hachimaru. Tuttavia, sembra che con la nuova era dovremo salutare a breve anche un manga molto popolare in Giappone ed edito in Italia da J-POP, ovvero la serie Rikudo, seinen sul mondo del pugilato.

Tramite il suo account Twitter, il mangaka Toshimitsu Matsubara ha voluto omaggiare il periodo Heisei terminando un nuovo capitolo della storia di Rikudo proprio nell'ultimo giorno dell'era. Tuttavia, Rikudo non durerà molto nel prossimo periodo. Infatti, in allegato all'immagine che mostra come il mangaka si stia preparando al prossimo manoscritto, Matsubara ha rivelato che per il suo manga non restano molti capitoli da pubblicare.

Il manga infatti, dopo cinque anni di serializzazione, dovrebbe terminare tra soli quattro capitoli per il dispiacere dei fan. Per alcuni, la storia stava già andando verso la conclusione da un po', e il sapere che gli ultimi due volumi, il 21 e il 22, erano stati annunciati rispettivamente per maggio e giugno 2019 avevano fatto capire che la storia era agli sgoccioli. Riku terminerà quindi a breve la sua carriera nel pugilato.

Rikudo è un manga seinen di Toshimitsu Matsubara pubblicato su Weekly Young Jump dal 17 aprile 2014 e che si comporrà quindi di 22 volumi totali. In Italia, la serie è edita da J-POP, con il dodicesimo volume messo in vendita a marzo e il tredicesimo in arrivo nel corso del mese di maggio.