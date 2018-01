Rilasciata la timeline ufficiale di Boruto: Naruto Next Generations!

Quando si entra in un franchise comeè difficile mantenere un ordine. Se già i titoli degli anime della serie sono confusi, l'arrivo di Boruto ha reso le cose ancora più difficili. Fortunatamente,ha rilasciato una timeline ufficiale di tutti i suoi archi.

Proprio così, i fan hanno ora una timeline ufficiale per Boruto: Naruto Next Generations e, come potete vedere in calce alla notizia, descrive cronologicamente ciascuno dei suoi archi. L'elenco inizia con la brevissima storia di "Mitsuki Gaiden" che è stata trasmessa poco tempo fa. La puntata, che adatta una storia breve approvata da Masashi Kishimoto, descrive il passato di Mitsuki e come è arrivato a far parte del Villaggio della Foglia.

Successivamente, i fan trovano l'arco "Sumire". La saga è la prima di Boruto, e ha dato il via all'anime. L'arco ha dato ai fan un'introduzione a tutti i compagni di classe di Boruto, e ha anticipato il misterioso talento della linea di sangue del protagonista. Il seguente arco si è infiammato quando Sasuke si è fatto vivo.

L'arco successivo di "Naruto Gaiden", invece, è stato in grado di adattare la storia in dieci capitoli scritta e disegnata da Masashi Kishimoto che descrive il viaggio di Sarada per affrontare Sasuke e avere risposte sul suo passato. Dopodiché, troviamo l'arco "Hidden Mist" che ha visto la classe di Boruto visitare il Villaggio della Nebbia e fermare un colpo di stato inaspettato.

In questo momento, Boruto è nel bel mezzo dell'arco "New Team 7". L'anime sta dando ai fan uno sguardo su come il team legacy si stia avvicinando, e l'anime ha dato alla squadra la prima missione. L'arco potrebbe essere lungo, poiché l'anime in seguito introdurrà la saga "Chunin Exams". Terminata la trama del film, Boruto si appoggerà poi al manga con i suoi prossimi archi.

Il settimo arco sarà incentrato sui "Mujina Bandits" che mettono a dura prova il Team 7 prima che ai fan venga introdotto un nuovo gruppo estremista: Kara. L'arco di "Kara" getterà le basi per la trama orizzontale dell'anime mentre lo strano potere di Boruto troverà il suo scopo.