Pubblicata una nuova key visual per il secondo film compilation di Made in Abyss

Dopo diversi mesi dalla pubblicazione del visual teaser di marzo, lo staff dell’anime Made in Abyss ha rilasciato nei giorni precedenti una nuova Key Visual per Made in Abyss: Hōrō Suru Tasogare, ovvero Made in Abyss: Wandering Twilight, il secondo film compilation di prossima uscita.

Il primo film compilation uscirà in Giappone il 4 gennaio del prossimo anno, mentre il secondo uscirà pochi giorni dopo, il 18 gennaio.

La serie anime uscita lo scorso anno è un adattamento del manga di Akihito Tsukushi, fumetto ancora in corso d’opera dal 2012 sulle pagine virtuali di Web Comic Gamma di Takeshobo. Attualmente il manga può vantare 7 tankabon. L’anime, prodotto da Kinema Citrus, che aveva già rilasciato a marzo il primo visual teaser, conta attualmente 13 episodi, ma un sequel è già in lavoro.

La prima serie attualmente è disponibile sul sito di streaming VVVVID, ecco qui la sinossi:

"L'Abisso rimane l'ultimo luogo inesplorato del mondo. Si tratta di un enorme sistema di caverne, dalla profondità mai determinata, popolato da reliquie e straordinarie creature. Generazioni di esploratori si sono calati nelle viscere dell'Abisso, ma solo i più coraggiosi hanno preso il nome di “Cave Raiders”. Sul limitare dell'Abisso, sorge il villaggio di Oosu. Qui è cresciuta una piccola orfana di nome Riko, il cui sogno è diventare una grandiosa esploratrice..."