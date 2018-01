Rilasciata una seconda key visual per l'imminente Persona 5 The Animation

Dopo averci mostrato la prima key visual del protagonista Ren Amamiya ha rilasciato stamani una nuova illustrazione tratta da, l’atteso anime televisivo ispirato all’omonimo e fortunato JRPG già disponibile sulle più recenti ammiraglie di casa Sony.

Visionabile in calce all’articolo, immagine ritrae l’atletico Ryuji Sakamoto intento ad allacciarsi le scarpe e seduto sulle scale dell’Accademia Shujin, la struttura scolastica che inizialmente fungeva da base per le operazioni del Phantom Thieves of Hearts.

Prodotta dallo studio A-1 Pictures (Sword Art Online, Accel World, Blue Exorcist, Fairy Tail), la trasposizione animata del gioco targato Atlus sarà diretta da Masashi Ishihama (From the New World, Kamichu!), mentre Satomi Ishikawa (Convenience Store Boy Friends) ne curerà il character design, adattando i disegni originali di Shigenori Soejima. La sceneggiatura è poi stata affidata a Shinichi Inotsume (Persona 5 the Animation -The Day Breakers-, Hayate the Combat Butler, Sket Dance), mentre Shōji Meguro tornerà a occuparsi della colona sonora.

Segue la lista completa dei doppiatori finora confermati dalla produzione: Jun Fukuyama sarà il protagonista Ren Amamiya, Mamoru Miyano sarà Ryuji Sakamoto, Ikue Otani sarà la misteriosa Morgana, Nana Mizuki sarà Anne Takamaki, Tomokazu Sugita sarà Yusuke Kitagawa, Rina Satou sarà Makoto Niijima, Aoi Yūki sarà Futaba Sakura, Haruka Tomatsu sarà Haru Okumura e Sōichiro Hoshi sarà Goro Akechi.



La serie sarà trasmessa nel mese di aprile su Tokyo MX, Gunma TV, Tochigi TV, MBS e BS11. La distribuzione occidentale sarà curata da Aniplex USA.