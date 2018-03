Rilasciati degli screenshot spettacolari di Dragon Ball Super 130, l'episodio del 18 marzo

Domani(domenica 18 marzo) su Fuji TV, in Giappone, sarà trasmesso l'episodio 130 di, penultima puntata prima della conclusione dell'anime midquel di Dragon Ball Z, prevista per domenica 25 marzo con la numero 131. Per l'occasione, la Toei Animation ha rilasciato dei nuovi screenshot davvero spettacolari dell'episodio di domani.

Diffusi sul canale Twitter ufficiale di Dragon Ball Super, le immagini denotano un livello di dettaglio davvero impressionante e ritraggono dei primi piani davvero spettacolari di Goku e di Jiren. Sembra proprio che ci aspetti una puntata di altissimo livello, sia sotto il profilo artistico che narrativo, considerato che ci troviamo alle battute finali di uno dei duelli più intensi in assoluto, che deciderà anche le sorti del Torneo del Potere.

L'episodio 130 di Dragon Ball Super si intitolerà "Una super battaglia senza precedenti! Lo scontro definitivo per la sopravvivenza!!": Goku, che è riuscito finalmente a perfezionare l'Ultra Istinto, duellerà con Jiren in quella che sembra la resa dei conti tra i due guerrieri del Settimo e dell'Undicesimo Universo, con il potentissimo Pride Trooper che sembra avere ancora qualche asso nella manica per contrastare il suo avversario, emanando una forte energia rossa che ha tutta l'aria di essere un power up.

L'energia sprigionata dai due guerrieri raggiungerà finanche gli spettatori sugli spalti, come dimostra una delle quattro immagini in basso. Se la qualità sarà quella mostrata in questi screenshot, possiamo aspettarci davvero grandi cose dall'episodio 130 di Dragon Ball Super.

Appuntamento a domani, quando scopriremo anche qualcosa in più sulla rocambolesca conclusione del Torneo.