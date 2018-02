Rilasciati un nuovo trailer e una sinossi ufficiale per Persona 5 The Animation

Per celebrare la giornata di San Valentino,ha rilasciato un nuovo trailer diinteramente sottotitolato in inglese, il quale mette in mostra i colorati artwork e le splendide animazioni della serie.

Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer pone sotto i riflettori svariati personaggi, ma è il protagonista Ren Amamiya a distinguersi in particolar modo. Il personaggio ha i capelli neri e porta gli occhiali, ma il suo look cambia drasticamente una volta indossate le vesti “da lavoro” della banda nota come Phantom Thieves of Hearts.



Il trailer è inoltre accompagnato da una sinossi ufficiale (in inglese) che vi proponiamo di seguito.



“Ren Amamiya sta per iniziare il suo secondo anno di liceo dopo essersi traferito alla Shujin Academy di Tokyo. In seguito ad un singolare incidente, il suo Persona si risveglia, e assieme ai suoi amici forma la gang ‘Phantom Thieves of Hearts’ per rimettere in riga i cuori degli adulti corrotti, rubando loro la fonte stessa dei loro desideri distorti.”



“Nel frattempo, crimini bizzarri e inspiegabili si susseguono l’uno dopo l’altro… Conducendo un’ordinaria vita scolastica di giorno, il gruppo sorveglia la città metropolitana di Tokyo nelle ore notturne. Si alzi il sipario su questa storia immensa e picaresca!”

Diretto da Masashi Ishiyama (Shinsekai yori), il nuovo anime sarà sceneggiato da Shinichi Inotsume (Hayate the Combat Butler), mentre Shoji Meguro, già compositore delle musiche del gioco originale, ne curerà la colonna sonora. L'esordio di Persona 5 The Animation sul circuito televisivo nipponico è attualmente atteso per il mese di aprile.

Persona 5 è attualmente disponibile su PlayStation 3 e PlayStation 4. Per conoscere maggiori informazioni sul titolo, vi invitiamo a leggere la recensione pubblicata a suo tempo sulle pagine di Everyeye.